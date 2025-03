BBB25: Thamiris após beijo em João Gabriel: "Culpa"

O beijo tão esperado e desejado por Thamiris finalmente aconteceu. Após inúmeras investidas, João Pedro não resistiu aos encantos da trancista. Na madrugada desta quinta-feira (6), os pombinhos se renderam ao edredom e tudo o que o telespectador pôde ver foram os movimentos do casal.

Thamiris, no entanto, após uma longa noite pós festa do líder, e faturar R$ 60 mil, a sister afirmou que não conseguiu dormir direito por se sentir culpada devido a Vinícius e Guilherme dormirem do lado de fora da casa como castigo da dinâmica "Pegar ou Guardar".

"Gente, eu nem dormi direito, de verdade. A sensação que eu tenho é que não dormi, tipo, pelo menos não lembro de ter apagado. Acho que culpa", disse. Dona Delma, entretanto, sem saber da noite de beijos da trancista, se compadeceu. "Não pode ficar assim, a partir de agora só vai piorar", disse.

Daniele Hypolito também comentou: "Você fez certíssimo. Quem não pegaria 60 mil? Só você sabe os problemas que você tem lá fora que precisa resolver." Os participantes, no entanto, nem imaginam o que rolou entre Thamiris e João Pedro.

E por falar no gêmeo, o irmão de João Gabriel, provou que jogo é com ele mesmo. Após ser barrado do baile por Vitória Strada, o sertanejo foi desafiado a encontrar cinco chaves dentro de uma piscina com 22 mil bolinhas. Após cinco horas procurando, o confinado concluiu a tarefa e voltou para a festa.