Anitta revela que pediu perdão à Ivete Sangalo

Anitta surpreendeu a web ao compartilhar um ato generoso de perdão com o público. Durante uma entrevista, a cantora revelou que decidiu tomar a atitude de coragem após entrar em um processo de autoconhecimento. Dentre as pessoas com quem a poderosa se redimiu estava Ivete Sangalo.

“Eu fiz as pazes com pessoas, com muitas pessoas que vieram me pedir perdão por várias coisas. Mas engraçado, né? Essas pessoas que vieram me pedir perdão, elas só apareceram na minha vida depois que eu pedi perdão para todas as pessoas que eu comecei a perceber que eu estava equivocadíssima", revelou em entrevista ao Hugo Gloss.

"Eu lembro que uma das primeiras pessoas, depois que eu saí do meu retiro, que eu fui pedir perdão, foi a Ivete. Eu escrevi um textão assim para ela de tudo que eu achava que eu tinha me equivocado, sabe? E que hoje entendo que eu era tão novinha, também”, disse a cantora.

“Eu comecei a minha carreira tinha 19 anos. E bombei com 20, 21… Isso é um grande lugar do autoconhecimento. É a gente se perdoar também e não ficar ali punindo a si mesma pelos nossos erros e sim entender. Eu estava nesse processo aqui e nessa época, eu estava equivocada e está tudo bem. Agora eu posso fazer diferente. E a forma como Ivete me recebeu foi incrível", detalhou.

"Eu acho assim, muito… de uma pessoa madura e que entende mesmo. Que entende do processo da vida. E a gente conversa várias vezes sobre isso. Depois do aniversário dela, mandei novamente. Mandei também para pessoas da minha intimidade, que não são necessariamente famosas. E depois disso que eu fui me desentrelaçando com as coisas que eu acreditava que eu não tinha sido o que eu seria hoje”, concluiu.