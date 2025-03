BBB25: João Gabriel acusa produção de favorecer Aline

João Gabriel causou polêmica ao insinuar que a produção do programa estaria favorecendo Aline. Durante uma conversa, o brother sugeriu que a edição poderia estar cortando imagens para proteger a sister. Maike logo repreendeu o colega e o alertou sobre as regras do programa.

"Para, não fala assim. Vai tomar uma atenção", avisou Maike, tentando evitar que João Gabriel se prejudicasse. No entanto, o brother insistiu na teoria e reforçou sua insatisfação. "O Brasil tá vendo, eu acho. Se o BBB não tiver cortando pro lado dela, né?", disparou.

Além das críticas à produção, João Gabriel também atacou diretamente Aline. O participante a chamou de falsa e disse que ela gosta de estar sempre certa. Enquanto ele falava, a sister continuava dançando na pista, alheia aos comentários negativos.

"Ela é falsa, mentirosa, tem razão em tudo. Ela vai tomar no meio do c* dela", disparou João Gabriel, sem poupar palavras. O comentário agressivo gerou reações entre os telespectadores, que rapidamente repercutiram a fala nas redes sociais.

Apesar dos avisos de Maike, João Gabriel continuou a se posicionar de forma firme. "Falo na tora, tô nem aí!", afirmou o brother, deixando claro que não se importava com as consequências de suas falas dentro do jogo.