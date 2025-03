BBB25: De castigo, Guilherme e Vinícius almoçam biscoito com feijão

O castigo do "Pegar ou Guardar" dado por Thamiris tem causado grande comoção no público. Apesar de passarem a noite no lado de fora da casa, dormindo dentro de um saco de acampamento, a produção não aliviou no almoço de Vinícius e Guilherme.

Por volta das 14h, desta quinta-feira (6), os participantes receberam uma quentinha contendo arroz e feijão. "Tá pensando que é fácil ganhar dois milhões e meio?", indagou Guilherme enquanto amassava biscoitos para dar um toque diferente na comida.

Nas redes sociais o público chegou a confundir o reality com o programa "No Limite". "Ganhar 60 mil nas costas dos outros é fácil, não seria melhor o dono do dinheiro pagar a consequência não entendi essa dinâmica", "Vocês já esqueceram o que Vinícius fez com dona Vilma, ela sofreu mais que ele".

Para quem não acompanhou, Thamiris faturou R$ 60 mil reais durante a dinâmica "Pegar ou Guardar". A sister, no entanto, precisou escolher dois brothers para dormir do lado de fora da casa. A trancista optou por Guilherme e Vinícius.

Vale lembrar que, na última semana, após ganhar o Anjo, Vinícius precisou escolher dois participantes para o castigo do Monstro. Entretanto, Thamiris não foi opção do baiano, que escolheu Dona Vilma e Maike.