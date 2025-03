BBB25: Gracyanne Barbosa faz revelação sobrenatural sobre próximo Paredão

Gracyanne Barbosa decidiu abrir o coração e revelar que teve um sonho sobrenatural sobre o próximo Paredão. Em conversa com Maike e Thamiris, a musa fitness contou que Deus conversou com ela enquanto dormia na salinha.

"Deus falou para mim hoje que tem que botar no Paredão quem não foi, falou muito claro no sonho lá na salinha", revelou. Incrédulo com as declarações, Maike arregalou os olhos e ressaltou que muitos ainda não enfrentaram o Paredão: "Tem um monte de gente que não foi... eu, Vinícius, Dani, ...", frisou.

Enquanto ainda revelava os nomes, a musa fitness interrompeu o brother para contar mais detalhes do sonho. "Mas são pessoas que ninguém pensa, que joga lá, cá, aqui, lá. Só tem uma pessoa que eu pensei. Que é unanimidade na casa", disparou a famosa deixando uma interrogação no ar.

Nas redes sociais, os internautas tentaram adivinhar qual seria o participante que a dançarina estava se referindo. "Ela quer colocar a Aline", "Dona Delma foi? Quem ela pensou?", "Deus falou pra você que sua fama aqui fora tá péssima", "Como se Deus não tivesse mais com o que se preocupar".

Vale ressaltar que dos quinze participantes que ainda estão no jogo, sete não enfrentaram o voto do público: Vinícius, Thamiris, Daniele Hypolito, Eva, Maike, Delma, João Gabriel e João Guilherme. Na noite desta quinta-feira (6), a Prova do Líder vai revelar que rumo o jogo terá.