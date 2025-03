Zé Felipe se irrita após Virginia ser atingida por latinha no Carnaval

Virginia Fonseca passou por um susto ao deixar a Marquês de Sapucaí na manhã deste domingo (9). A influenciadora, de 25 anos, foi atingida por uma lata enquanto saía do local, após curtir o Carnaval 2025. O incidente aconteceu enquanto ela estava acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe.

O objeto foi arremessado por alguém que aguardava a saída da influenciadora. Em registros do momento, é possível ver Zé Felipe bastante incomodado, olhando para os lados na tentativa de identificar quem jogou a lata.

Apesar do susto, Virginia já apareceu em suas redes sociais para atualizar os seguidores. Em vídeos publicados no Instagram, ela surgiu sem maquiagem e com a voz rouca, indicando ter aproveitado bastante a festa.

A influenciadora minimizou o episódio e focou em destacar sua experiência na folia. “É, meus amores, viver é diferente de estar vivo”, comentou em uma publicação na tarde de domingo referente aos acontecimentos.

Virginia e Zé Felipe marcaram presença em diversos eventos carnavalescos este ano. Mesmo com o incidente, a influenciadora não demonstrou abalar-se e seguiu compartilhando momentos da festa com os fãs.