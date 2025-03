BBB25: Parcial do oitavo paredão dispara e eliminação de sister surpreende

O oitavo paredão do BBB 25 foi formado na noite de domingo (09) e já movimenta as enquetes e parciais na internet. A disputa promete ser intensa, com os primeiros resultados apontando um favorito para a eliminação.

Vinícius foi indicado diretamente pelo líder da semana, Maike, e não teve chance de escapar da berlinda. A casa votou em Aline e Thamiris, com esta última recebendo voto com peso 2 de Daniele, que atendeu ao Big Fone.

No contragolpe, Aline escolheu Gracyanne Barbosa para completar a berlinda. Porém, na prova Bate e Volta, a influenciadora conseguiu se salvar da disputa. Assim, o paredão oficial ficou entre Vinícius, Aline e Thamiris.

As primeiras parciais saíram e apontam Thamiris como a provável eliminada da semana. Segundo as projeções, a sister deixará o reality com 74,6% dos votos, porcentagem alta, porém não o suficiente para ultrapassar a irmã, Camilla, ou entrar no topo do ranking das maiores rejeições.

Aline aparece com 20,7%, enquanto Vinícius, com apenas 4,7%, parece estar seguro. O resultado oficial será anunciado nesta terça-feira (11), ao vivo na TV Globo. Lembrando que para validar o voto, precisa ser votado no Gshow.