BBB25: Aline se irrita com Thamiris após Paredão

O clima da casa mais vigiada do Brasil esquentou após a formação do paredão no BBB 25, o clima esquentou entre Aline e Thamiris na cozinha. A discussão começou quando Aline se irritou por ter sido escolhida no contragolpe.

“A gente deixou de votar nela pra ela não ir pro Paredão com Camilla. Poderíamos ter votado, mas não quisemos. Ela me puxou pro Paredão pra ir com você”, reclamou Aline na hora, sentindo-se traída e denunciando injustiça.

Thamiris rapidamente tentou se defender, afirmando que sua escolha não foi para prejudicar Aline. “Eu não puxei pra ir com você. Puxei pra você…”, disse, sem conseguir completar a frase antes de ser interrompida.

Irritada, Aline cortou o assunto com a sister e se recusou a seguir com a conversa. “Eu não tenho nada pra falar com essa garota! Quero que ela tire meu nome da boca!”, disparou Aline no momento em que a discussão ficou acalorada

Thamiris, no entanto, não deixou barato e rebateu: “Eu não tava falando com você.” Aline retrucou: “Eu não estou falando com você!” e ouviu como resposta: “Eu falo quando eu quiser, Aline!”, completou Thamiris,