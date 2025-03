Maiara reata namoro com Matheus Gabriel e se pronuncia

Maiara, da dupla com Maraisa, reatou seu romance com Matheus Gabriel e os dois não esconderam a felicidade. Nas redes sociais, o casal trocou declarações de amor, confirmando a volta do relacionamento. Os fãs celebraram a reconciliação e deixaram mensagens carinhosas para os sertanejos.

Matheus Gabriel publicou um carrossel de fotos ao lado da cantora, destacando o quanto está feliz. “É tanto pra falar, que se eu resumisse em um ‘eu te amo’ infinito, nem caberia”, escreveu o cantor na legenda. A publicação rapidamente recebeu milhares de curtidas e comentários.

Maiara também fez questão de se pronunciar sobre a volta do casal e retribuiu o carinho. “Certeza que fiz a escolha certa”, declarou a artista. Além disso, a cantora chamou Matheus de seu “alicerce”, reforçando a conexão entre os dois.

Em um longo texto, Maiara se derreteu pelo namorado e revelou a importância dele em sua vida. “Meu Porto Seguro… Meu alicerce… Nunca me sinto só porque sei da sua existência… Meu amor incondicional… Meu parceiro de vida… Quanto mais te conheço, mais te amo”, escreveu.

A sertaneja finalizou sua declaração agradecendo pelo relacionamento e ressaltando o quanto se sente protegida ao lado de Matheus. “Gratidão a Deus pela perfeição e pelo cuidado que tem comigo. Não tem preço quando você me abraça e sinto que tenho abrigo”, completou.