BBB25: Vitória diz que não espera que Thamiris entenda seu posicionamento

Após a treta entre Vitória Strada e Thamiris no sincerão, a atriz conversou com Gracyanne Barbosa sobre a situação. As duas avaliaram os últimos acontecimentos do jogo e refletiram sobre as alianças dentro da casa. Gracyanne concordou com a postura de Vitória e elogiou sua estratégia. “Você tá pensando em você e no seu jogo, e tá certa nisso”, afirmou a nutricionista.

Durante a conversa, Gracyanne citou a decisão da atriz de permitir que Maike fizesse a Prova do Líder. Ela destacou que, por conhecer a inteligência de Vitória, acredita que a atitude não foi apenas um descuido. A atriz, no entanto, insistiu que não se sente confortável em discutir jogo com Thamiris. Para ela, o afastamento já vinha acontecendo antes mesmo das polêmicas recentes.

Gracyanne sugeriu que Vitória tenta agradar todos os grupos dentro da casa, o que poderia gerar desconfiança. No entanto, a atriz negou essa intenção e afirmou que não espera que Thamiris compreenda suas decisões. “Mas eu precisei tomar uma decisão difícil pra mim ali, e é a forma que eu encontrei de sobreviver aqui”, explicou Vitória.

A atriz também refletiu sobre o sentimento de decepção que Thamiris demonstrou ao saber que recebeu seu voto. Para Vitória, esse incômodo já era esperado, mas não foi uma surpresa. “Eu entendo o que Thamiris tá sentindo, mas eu cansei de tomar na cara”, disse.

Por fim, Vitória relembrou que essa frustração não foi unilateral e que também se decepcionou com Thamiris no passado. “Quando ela fala ‘eu me decepcionei que você votou em mim, achei que podia contar’, eu disse ‘beleza, essa decepção eu tive com você há três semanas atrás’”, concluiu.