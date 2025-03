BBB25: Parciais atualizadas revelam mudança no paredão

As parciais do BBB25 foram atualizadas após o Sincerão da última noite e mostram uma leve mudança nos votos. No entanto, a eliminada segue sendo Thamiris, que aparece com ampla vantagem. O resultado oficial será divulgado no programa ao vivo desta terça-feira (12).

Thamiris lidera a votação com 60,25% dos votos para sair, seguida por Aline, que soma 34,36%. Já Vinícius, o menos votado, tem apenas 5,39% da rejeição do público. Mesmo com a variação nas porcentagens, o cenário da eliminação se mantém estável.

Apesar da alta rejeição, Thamiris não entrará para o ranking de maiores eliminações do programa. Diferente de sua irmã, Camilla, que saiu com uma porcentagem expressiva na última semana. O resultado confirma que a estratégia da dupla não foi bem aceita pelo público.

Vale lembrar que a votação oficial acontece apenas pelo Gshow, e não por enquetes em redes sociais. Muitas vezes, os números divulgados em sites e perfis de fofoca não refletem a realidade. Por isso, os fãs devem votar diretamente na plataforma oficial.

O BBB25 vai ao ar hoje à noite, com a apresentação de Tadeu Schmidt, que anunciará o eliminado da semana. Além disso, o programa trará os desdobramentos da eliminação e possíveis reações dos brothers. A expectativa é de fortes emoções dentro da casa.