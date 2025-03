BBB25: Thamiris discute e chama Vitória Strada de falsa no Sincerão

O sincerão de ontem rendeu treta e hablação, como na maioria das vezes. Parece que Thamiris não gostou nada de Vitória Strada enturmando com Diego Hypólito e escolhendo outro grupo para se aliar. Sozinha com a eliminação da irmã Camilla, Thamiris decidiu então expressar seu descontentamento com a atriz em ter votado nela no paredão: "hoje o Diego é mais meu aliado no jogo", justificou Vitória.

"Você tá posicionando em um grupo novo agora, isso", respondeu Thamiris. "Com certeza estou, você queria o que? Você me deixou sozinha no jogo", disparou a atriz sobre as atitudes de Thamiris e Camilla anteriormente.

A partir daí, a discussão ficou acalorada. O clima tenso permaneceu a noite toda: "Era bagulho antigo e eu fui te pedir desculpa antes do fifi", disse Thamiris. A troca de farpas entre Thamiris e Vitória evidenciou ainda mais a mudança nas alianças dentro do jogo.

Com a eliminação de Camilla, Thamiris se viu cada vez mais isolada e ressentida com a postura da atriz. Enquanto isso, Vitória parece disposta a se aproximar de novos aliados para fortalecer sua permanência no jogo. Resta saber como essa rivalidade vai impactar as próximas dinâmicas e se a atriz conseguirá consolidar sua nova estratégia.

Na internet, as pessoas comentaram: "Vitória certíssima! Vai ficar mendigando amizade até quando? Tem que pensar em si mesmo, pois nesse jogo só terá um vencedor", disparou uma seguidora. "Vitória responde com classe, né?", completou outra.