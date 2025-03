BBB25: Falha da produção faz brothers descobrirem ex-BBBs na casa

Uma falha da produção do BBB25 fez com que os brothers descobrissem que ex-participantes do reality estão na casa. Guilherme e Vitória comentaram que ouviram a voz de Tadeu Schmidt conversando com alguém. Eles então começaram a especular sobre a presença de ex-BBBs no programa.

“Eu acho que são ex-BBBs, porque é uma edição especial de 25 anos”, disse Vitória. Segundo ela, por ser um ano comemorativo, faria sentido trazer antigos jogadores. Guilherme, por sua vez, notou um detalhe curioso dentro da casa.

“Tem uma plaquinha ali…”, comentou Guilherme, sugerindo que a produção pode ter deixado pistas sobre a novidade. Os dois continuaram especulando sobre o que poderia estar acontecendo. O momento rapidamente repercutiu entre os fãs do programa.

E eles estavam certos! Ex-BBBs como Ana Paula Renault, Ricardo Alface, Arthur Aguiar e Anamara fazem parte do júri do Pipocômetro. A cada semana, novos convidados analisam a postura dos participantes e avaliam o jogo durante o Sincerão.

A ideia do Pipocômetro com ex-BBBs faz parte das novidades desta edição. O público agora aguarda para ver se os brothers terão mais pistas sobre os jurados secretos. Enquanto isso, a especulação dentro da casa continua.