BBB25: Gracyanne chama Vitória Strada de 'sonsa' nas entrelinhas

A prova do Líder, da última semana, continua repercutindo dentro da casa mais vigiada do BBB 25. Na área externa, o quarteto formado por: Gracyanne Barbosa, Thamiris, Maike e Renata comentaram sobre os últimos acontecimentos no jogo.

Com o clima pós Sincerão instaurado no ambiente, a musa fitness resolveu palpitar sobre a escolha de Vitória Strada durante a prova do Líder, que consagrou Maike o vencedor e acarretou na eliminação de Diego Hypolito da dinâmica. "Ela é inteligente, pô. Quem não iria entender a parada? Uma criança de 3 anos iria entender", pontuou.

Na ocasião, a nutricionista também citou a atriz e comentou sobre a justificativa dada por ela para votar na ex-aliada. "Às vezes a gente perde algumas situações aqui na casa por falta de observação. Porque tem sim aproximações que são dentro do jogo, como por exemplo a da Vitória lá no outro quarto", iniciou.

"Na hora que eu fui falar pra ela, eu falei pra Gra, pra mim foi muito difícil falar da Vitória, eu chamei a Vitória. Mas foi a pessoa mais difícil, porque é a pessoa que eu gosto. Então assim, eu tô ainda assimilando tudo o que aconteceu. O voto da Vitória pra mim...", disse.

Por fim, Thamiris expôs que Vitória optou em votar nela devido a pertencer a outro grupo na casa: "Hoje, ela assumiu aqui o bagulho do grupo, você viu? 'Eu votei porque tem um grupo que me acolheu.' Foi isso que eu queria saber. Eu queria ouvir isso. Não que eu votei pra salvar, não", concluiu.