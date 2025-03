Ex-BBB Anamara surpreende com revelação sobre affair com Pedro Bial

Anamara, ex-BBB, revelou ter ficado com Pedro Bial após sua participação no BBB 10. Durante o Pipocômetro do BBB 25, na segunda-feira (10), ela comentou sobre os rumores ao conversar com MC Binn. "Era fanfic na época, e todo mundo acredita nisso até hoje", disse, relembrando o selinho que deu no apresentador ao deixar a casa.

No programa, Anamara dividiu o júri com MC Binn e Sarah Andrade. Juntos, relembraram frases marcantes de suas edições. Para a ex-sister, sua fala mais icônica continua sendo "a cara da riqueza", que se tornou um bordão entre os fãs do reality.

Após a participação especial, Anamara usou o Instagram para compartilhar a experiência. "Sentar no sofá do BBB, mesmo que só por uma participação, foi aquela mistura de nostalgia e felicidade pura", escreveu. Ela relembrou como o reality marcou sua trajetória e disse que voltar ao programa foi emocionante.

A ex-BBB reforçou o quanto o confinamento transformou sua vida. Para ela, o programa trouxe não só visibilidade, mas também aprendizados importantes. "A casa que um dia fez parte da minha história me trouxe tantas coisas", destacou na postagem.

Apesar da repercussão sobre o suposto romance com Bial, Anamara preferiu manter o tom descontraído. O comentário sobre a "fanfic" virou assunto nas redes sociais, mas a ex-sister levou a situação com bom humor, relembrando sua trajetória no reality.