BBB25: Brothers planejam colocar Gracyanne no Paredão e Diego se opõe

Guilherme e Diego separaram a tarde desta quarta-feira (12) para falar sobre o jogo. Durante a conversa, o genro de dona Delma levantou a hipótese quarto "Anos 50" de somar votos para indicar Gracyanne Barbosa ao Paredão. O ginasta, no entanto, se opôs e afirmou que prefere ir para a berlinda a indicar a amiga.

Na academia da casa, o atleta expôs a sua opinião: ”Se a gente não ganhar a liderança, não concordo da gente votar na Gra. Aí eu não acho justo”, pontuou Diego enquanto Guilherme contabilizava a quantidade de participantes para somar voto com o quarto "Anos 50".

”Eu, Guilherme, preciso ser coerente com as coisas que eu falo. Já tinha deixado claro pra ela que minha ordem de votação seria essa, então agora não vou voltar atrás, sabe? Preciso ser coerente com as pessoas que chamo no Sincerão que, no caso, foi ela (Gracyanne)", disse.

”Poderia até acontecer de mudar minha opção de voto. Nesse momento, eu acho que, se ela (Gracyanne) bater, ela sai. Colocar outras pessoas que estão um pouco confortáveis dentro do jogo, mas se acontecesse alguma situação”, disparou.

Por fim, o ginasta revelou que prefere a berlinda a votar em Gracyanne: ”Se a gente não ganha a liderança, eu tenho mais dificuldade ainda de votar nela. Eu iria ficar, com certeza, mal dentro da casa. Eu preferiria ir pro Paredão”, disse ele deixando Guilherme revoltado com a situação.