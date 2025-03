Amanda Kimberlly gera climão entre Neymar e Biancardi na festa de Rafaella

Casos de família! Rafaella Santos comemorou, na última terça-feira (11), o aniversário de 29 anos em um sofisticado restaurante, em São Paulo. Neymar Jr. e a esposa, Bruna Biancardi estiveram presentes na celebração. Entretanto, o que ninguém esperava seria a presença de Amanda Kimberlly.

A modelo, que é mãe de Helena, a filha mais nova do jogador, é também amiga íntima de Rafaella Santos. Amanda Kimberlly, no entanto, ficou isolada em uma mesa à parte no restaurante, as informações são da página "Condomínio da Fifi".

Ainda de acordo com o perfil, o clima ficou tenso após a chegada de Bruna Biancardi. A empresária, que está grávida da segunda filha com o jogador, chegou de mãos dadas com o atleta. Na entrada do restaurante, Bruna posou ao lado do amado e da sogra, Nadine.

Momentos depois, Kimberlly, que estava excluída da festa, resolveu ir embora do aniversário. Outro detalhe que chamou bastante a atenção do público foi a ausência do namorado da influenciadora, Gabigol. O atacante do Cruzeiro se mudou recentemente para a região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quem também marcou presença no badalado aniversário da irmã de Neymar foi o ex-atacante do Barcelona, Gerard Piqué. O atelta estava sozinho, sem a companhia da namorada Clara Chía. Vale ressaltar que, no evento foi proibido o uso de celular, limitado o público de mais novidades.