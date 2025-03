Criminosos armados invadem e assaltam funcionários nos Estúdios Globo

Quarta-feira (12) tensa nos Estúdios da TV Globo! Cerca de três homens armados invadiram o local e assaltaram funcionários que estavam presentes no set da novela "Mania de Você", na Zona Oeste, do Rio de Janeiro. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã.

Os criminosos fizeram a limpa no local. Além disso, os funcionários da emissora foram mantidos reféns e tiveram os celulares roubados. O crime aconteceu próximo ao "Resort Albacoa", pertencente à trama das nove. Segundo informações do "Notícias da TV", não havia gravações no local.

Incrédulos, os funcionários não reagiram às ações criminosas. Segundo fontes que frequentam o local o clima é de tensão e insegurança entre os trabalhadores da casa dos Marinho. Ainda de acordo com relatos, a emissora estaria seguindo com as gravações, uma vez que, a trama está na reta final.

Vale ressaltar que, durante o assalto, agentes da Polícia Militar estariam realizando uma operação na comunidade Dois Irmãos, em combate ao tráfico de drogas local. Lembrando que essa não é a primeira vez que os Estúdios Globo são assaltados. Em outro momento, o antigo Projac foi invadido por criminosos que tentavam escapar de uma ação policial.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o caso. "Segundo o Lula, é só para tomar uma cervejinha", "Os seguranças aí usam flores né, ou guarda chuvas?", "Eu vivi pra ver isso", "Foram recebidos com uma flor e um livro!".