Letícia Spiller: Conheça o novo namorado português da atriz

Letícia Spiller parece estar amando novamente. Durante o Carnaval, a atriz revelou a identidade do namorado, Franclim Mendes da Silva. Desde que colocou um ponto final no relacionamento de sete anos com o músico uruguaio Pablo Vares, esse é o primeiro namoro que a famosa assume.

Os pombinhos curtiram juntos o Carnaval na Sapucaí, no último final de semana. Nas redes sociais, a veterana compartilhou diversos momentos com o português. Em entrevista ao Gshow, a artista confirmou o status de relacionamento sem dar muitos detalhes da relação.

"Não estou solteira, só não quero dar satisfação. No Carnaval não quis falar nada. Posso dizer que, no momento, meu coração tem dono e estou muito feliz", comentou Letícia, que viveu um breve affair com o ex-BBB Nizam, no Carnaval do ano passado.

Em conversa com Rodrigo Mussi, o produtor de conteúdo adulto contou detalhes de como foi o relacionamento com a atriz. ""Gente, vou ser muito sincero agora, chegamos ao camarote Mar e aí trocamos olhares, eu e a Letícia."

"Só que eu não sabia quem era a Letícia Spiller. Sou muito alienado à cultura artística brasileira. Já tinha achado ela maravilhosa, tanto que tinha trocado olhares com ela. Pedi o isqueiro, começamos a conversar e tal. E aí teve uma hora que o empresário, que estava com ela lá, veio pedir o contato e aí, na noite seguinte, a gente saiu junto", contou.