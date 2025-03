BBB25: Produção pede que Renata deixe a casa e assusta brothers

No BBB 25, Renata foi a escolhida pelo público para participar da “Vitrine do Seu Fifi”, uma novidade inspirada na tradicional Casa de Vidro. A sister ficará confinada em um ambiente especial e exposta para os espectadores do reality.

O local escolhido para a dinâmica é um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante o confinamento, Renata poderá receber informações privilegiadas do público, o que pode influenciar seu jogo ao retornar para a casa.

Na manhã desta quinta-feira, a participante foi chamada pela produção na sala, onde recebeu um aviso inesperado. O Big Boss informou que ela participaria de um “desafio” e pediu que se arrumasse imediatamente.

Além disso, foi comunicado que o retorno de Renata ao confinamento dependeria de seu desempenho na dinâmica. A notícia pegou a sister de surpresa, mas ela rapidamente abraçou sua amiga Eva, também assustada, antes de sair.

Os outros participantes ficaram intrigados com o aviso e começaram a especular sobre o que estava acontecendo. A novidade promete movimentar o jogo, já que Renata poderá voltar para a casa com informações privilegiadas.