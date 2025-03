BBB25: Vitória e Aline conversam sobre amizades por interesse

No BBB 25, Aline e Vitória tiveram uma conversa sobre as relações dentro do jogo e como algumas aproximações parecem motivadas por interesse. As sisters refletiram sobre o comportamento de alguns participantes e o desespero para garantir proteção dentro da casa. Para elas, nem todos percebem essas intenções ocultas.

Aline destacou que esse tipo de movimentação acontece de todos os lados e que, nesse momento do jogo, muitos já deixaram de agir de forma autêntica. “Tá todo mundo desesperado pra se proteger”, comentou. Ela também criticou elogios exagerados e conversas forçadas, que para ela demonstram uma tentativa clara de estratégia.

Vitória concordou com a amiga e ressaltou que algumas pessoas podem não notar essas jogadas. Segundo ela, não cabe a ninguém apontar diretamente que uma aproximação pode ser interesseira, mas é algo que precisa ser observado. “Sinto que você observa as mesmas coisas que eu”, afirmou, indicando que compartilha da visão de Aline.

O debate sobre amizades por interesse tem sido recorrente nesta edição do programa. Conforme o jogo avança, alianças se formam e se desfazem, e os participantes precisam analisar se as relações são genuínas ou apenas estratégicas. A questão levantada por Aline e Vitória mostra como as dinâmicas podem ser complexas.

Com o BBB 25 entrando em sua fase decisiva, as desconfianças sobre intenções dentro da casa devem se tornar ainda mais evidentes. Jogadores que se aproximam por conveniência podem acabar sendo desmascarados, e aqueles que confiarem demais podem se tornar alvos fáceis. O público, atento, acompanha cada movimentação.