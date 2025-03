Caio Castro e Hariany Almeida vivem romance 'escondido'; Saiba detalhes

Hariany Almeida, que há pouco tempo anunciou o término do namoro com o filho de Leonardo, Matheus Vargas, parece que colocou a fila para andar. A ex-BBB e Caio Castro estão vivendo um romance. De acordo com fontes próximas ao casal, os pombinhos podem assumir um relacionamento sério em breve.

De acordo com o perfil "Let's Gossip", Hariany e Caio Castro foram vistos juntinhos curtindo o Carnaval. Até o momento, nenhum dos dois famosos se pronunciaram a respeito da novidade. Nas redes sociais, a notícia foi muito comentada por internautas.

"Ainda bem que ela tem dinheiro né? Kkk não vai ter problema em dividir a conta", "Se for só pra colocar no currículo beleza, mas namorar esse daí é gostar de sofrer", "Os próprios amigos já estragam a possibilidade de ter algo mais sério, já que o Caio parece ser bem discreto".

Vale lembrar que, em 2020, durante uma entrevista para o canal de Brunna Gonçalves, Hary chegou a afirmar que ficaria com o galã. "Se ele estivesse solteiro com certeza. Quem neste Brasil não pegaria? Ele é bonito e tem um corpo legal", disparou a beldade sem imaginar que um dia viveria esse momento.