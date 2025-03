BBB25: Vilma diz que Aline não é do bem e detona sister

A conversa no quarto entre Dona Vilma, os gêmeos, Eva, Renata e Maike rendeu críticas sobre Aline. A matriarca não escondeu sua insatisfação com a jogadora e afirmou que ela constantemente passa vergonha dentro da casa. Segundo Vilma, sua intuição já indicava que teria que lidar com Aline em algum momento do jogo.

“Pedi até para os meus anjos para ela não se aproximar muito de mim, porque eu sabia que tinha algo que eu ia ter que fazer mais na frente”, disse Vilma, deixando claro que sempre teve um pé atrás com Aline. O comentário gerou reação dos demais participantes, que continuaram a conversa sobre a postura da sister.

Eva, surpresa com a fala de Vilma, lembrou que Aline tem uma relação próxima com Diogo e brincou com a situação. “Ela é sua nora!”, disse Eva, sugerindo que a convivência entre as duas deveria ser melhor. No entanto, a matriarca foi direta em sua resposta: “Deus me livre”, deixando claro que não vê Aline com bons olhos.

Outro ponto levantado foi o suposto carinho que Aline teria por Diogo. Vilma revelou que a sister fez questão de dizer que gostava muito do rapaz, mas ela própria discorda dessa afirmação. A desconfiança em relação às intenções de Aline só aumentou entre os participantes da conversa.

A rivalidade entre Dona Vilma e Aline parece cada vez mais evidente no jogo. Enquanto a matriarca se mantém firme em sua opinião, Aline segue tentando se posicionar dentro da casa. Com as tensões à flor da pele, resta saber até quando essa relação conturbada vai durar.