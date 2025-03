Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, falou sobre os últimos acontecimentos envolvendo o jogador. Nas redes sociais, a influenciadora demonstrou estar surpresa com a indignação da web. A moça ainda ressaltou que daqui a dois anos teria mais traições da parte do atleta.

"Pelo menos a menina recebeu. Eu não recebi nada, só hate. Não sei porque vocês ficam indignados. Da vez que aconteceu, ele ainda me levou na casa dele, com a família dele. Então, daqui a dois anos tem mais", disparou a ex-A Fazenda.

Para quem não acompanhou, Fernanda viveu um breve affair com Neymar Jr. A moça conta que na época acreditou que o atacante do Santos estivesse solteiro. Mas a verdade não demorou para aparecer. Neymar estava em um relacionamento sério com Bruna Biancardi, que aguardava pela primeira filha do casal.

Após a bomba estourar, o jogador veio a público pedir desculpas a Biancardi e confessar que traiu a amada. O atleta publicou um texto em seu Instagram sobre a traição e pediu desculpa a Bruna e ao bebê, que futuramente, seria Mavie.

"Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês... não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar", disse.

Neymar: ex-amante comenta caso com garota de programa: 'Pelo menos recebeu'