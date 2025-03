BBB25: Diego se decepciona com Gracyanne após embate no Sincerão

O clima segue tenso entre Diego e Gracyanne após o último Sincerão no BBB 25. O ginasta desabafou sobre sua decepção com a influenciadora, afirmando que esperava mais humildade dela. “Eu tô muito chateado com Gracyanne, muito mais que antes. Ela poderia ter tido mais humildade sobre o erro dela. Tô muito triste”, declarou.

Durante a dinâmica, Aline escolheu Gracyanne como “joga sujo” e justificou sua decisão dizendo que a influenciadora precisa definir se está contra ou a favor de Diego. Em resposta, Gracyanne defendeu sua posição. “Sigo amando o Diego que conheci fora, aqui dentro me ajudou diversas vezes. Mas como jogador, minha credibilidade ficou questionável”, disse.

Diego afirmou que sua decepção com Gracyanne veio pela falta de diálogo entre eles. “Ela teve oportunidade diversas vezes de conversar comigo. Como eu coloquei ela num lugar de uma pessoa que admiro muito e continuo admirando, isso me pegou no coração”, desabafou o atleta.

A treta se intensificou quando Gracyanne rebateu e disse que tentou esclarecer as dúvidas com Diego. “Te perguntei sutilmente sobre várias coisas que me botaram em dúvida e você sempre falou que estava ansioso e não lembrava disso”, justificou a influenciadora.

A relação entre os dois parece cada vez mais estremecida. Enquanto Diego se sente traído, Gracyanne mantém sua postura e reforça que sua confiança nele como jogador foi abalada. Resta saber se essa amizade poderá ser recuperada ou se o jogo falará mais alto.