BBB25: Parcial atualizada aponta eliminação dramática após Sincerão

O Sincerão mexeu com a votação do público no BBB 25. Após a dinâmica, na última segunda-feira (17), Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito tiveram os percentuais alterados. Entretanto, a disputa para permanecer no jogo está entre a musa fitness e a bailarina.

De acordo com a enquete Uol, Gracyanne Barbosa voltou a liderar o ranking, com 51,71% dos votos a dançarina corre grande risco de deixar o programa. Em seguida vem Eva, com 45,94% dos votos. Longe da zona de perigo, está Daniele Hypolito, com 2,38% dos votos.

Nas redes sociais, o público aparece dividido. "Fora Eva pra calar a Renata tá se achando muito a favorita". "Vem Gracyane!", "Fora Eva para acabar com a rapadura da Renata!", "Aqui é só quem é fora Gracyanne".

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa caiu direto na berlinda após Guilherme, o Líder da semana, indicá-la ao tão temido Paredão. No contragolpe, a participante puxou João Gabriel. Pela casa, Eva e Daniele Hypolito foram as mais votadas.

Durante a prova Bate-Volta, que foi disputada por João Gabriel, Eva e Daniele, o gêmeo levou a melhor e conseguiu garantir mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.