Fã se decepciona com antipatia de Virginia após ir à plateia do 'Sabadou'

Uma fã revelou sua decepção com Virginia Fonseca após assistir à gravação do Sabadou com Virginia. Segundo ela, a influenciadora não foi tão acessível quanto esperava, demonstrando pouca interação com o público. Apesar de não considerá-la antipática, a admiradora afirmou que Virginia está longe de ser tão carinhosa como aparenta no Instagram.

Nas redes sociais, a fã detalhou sua experiência e comparou a atitude da apresentadora com a de outros convidados. “Lucas Guedes, Margareth Serrão e Herbert ficaram conversando com as meninas como se já se conhecessem”, comentou. Para ela, os influenciadores mostraram mais proximidade com o público do que Virginia.

Outro ponto que chamou atenção foi a postura da influenciadora durante as gravações. Como o palco fica próximo da plateia, os fãs tentavam chamar Virginia, mas ela parecia distraída. “Ela só no celular o tempo inteirinho”, relatou a seguidora, destacando que Lucas, por exemplo, respondia rapidamente ao público.

Nos intervalos, a situação se manteve, frustrando ainda mais a admiradora. “Ela levantava a cabeça, mandava um beijinho, fazia um coraçãozinho, mas em nenhum momento chegou perto da plateia para conversar”, contou. A fã esperava um contato mais próximo e se sentiu ignorada pela apresentadora.

A maior decepção veio ao perceber que, mesmo após uma longa viagem, não teve a chance de interagir com Virginia. “Foram nove horas para ir e nove para voltar, e ela nem ‘tchum’”, lamentou. Embora reconheça que a influenciadora foi simpática dentro do possível, a fã esperava um tratamento mais caloroso.