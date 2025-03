Jovem de 20 anos contrata Luan Santana para show em seu aniversário

Na noite deste sábado (22), o clima foi de festa, e que festa! Sthefanye Dzevielevski comemorou a chegada dos seus 20 anos em grande estilo, com uma comemoração intimista (mas nada básica) para apenas 300 convidados. O presente? Um show de ninguém menos que Luan Santana, que levou sua turnê ‘Luan City 2.0’ direto para o salão de festas do Maria’s Camboriú, em Santa Catarina.

A produção da festa teve assinatura de Andréa Guimarães e Edu Best Group. Sthefanye foi a estrela da noite e não apenas pelo look brilhante. Em um momento fora do roteiro, ela foi convidada ao palco por Luan para dançar ao som de “Morena”. Sim, ela dançou com o Luan Santana! Que sorte a dela, não?! “Escolhi ser fã da pessoa certa”, escreveu Sthefanye em seu Instagram.

Ao som de hits como “Deus é Muito Bom”, “Meio Termo”, “Quando a Bad Bater” e “Abalo Emocional”, o cantor emocionou e levantou todos os convidados. A noite, planejada com carinho pelos pais da aniversariante, Tati Barbieri e Roman Shpigel, foi pra ficar na memória.