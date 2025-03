BBB25! Vilma se revolta e dispara: "Velha não sou"

Vilma se revoltou com os comentários dentro da casa e deixou claro que não vai se deixar abalar. Em conversa com Renata e Eva, a sister demonstrou indignação com os colegas que insistem em subestimá-la. Segundo ela, a estratégia dos adversários é pintá-la como fraca para tirá-la do jogo.

Renata questionou a lógica dos votos, apontando que Vilma não teve embate com todos da casa. “O que eu não entendo, Dona Vilma, é que falam que tem que votar em quem você teve embate, e a senhora não teve embate com a casa toda não”, disse. A sister sugeriu que há contradições nos critérios de votação.

Vilma então desabafou e afirmou que não se vê como uma jogadora fraca. “É que eles acham que eu sou fraca. Velha sonsa tem que ir embora pra casa, entendeu? Mas vou mostrar pra eles! Velha eu não sou.” O tom firme da sister mostrou que ela está pronta para enfrentar seus adversários.

Eva reforçou que quem decide o jogo é o público. “Ainda bem que não são eles que decidem quem é fraco ou forte. É o povo lá fora que decide tudo.” A fala demonstrou que a aliança entre elas segue firme, confiando na decisão do público.

A conversa terminou com Eva reclamando das críticas constantes. “Agora tudo incomoda. Incomoda se Eva tá rindo, se dá boa sorte, se anda junto com a Renata e defende a Renata… Gente, querem que eu seja um bonequinho pra ir obedecendo? Só pode!” O clima de insatisfação entre os brothers promete render mais debates no jogo.