Namorada de Belo vira assunto após ‘Domingão’ com Gracyanne

O reencontro de Belo e Gracyanne Barbosa no “Domingão do Huck” gerou grande repercussão nas redes sociais. Durante o programa, os dois relembraram momentos do antigo relacionamento e até trocaram abraços e carinhos diante das câmeras. A situação chamou atenção do público, especialmente pelo fato de o cantor estar em um novo relacionamento.

Luciano Huck entrou na brincadeira ao apresentar Belo para Gracyanne como se eles não se conhecessem. “Que coincidência!”, disse o apresentador, arrancando risadas. A ex-BBB entrou no jogo e respondeu como se estivesse sendo apresentada ao cantor pela primeira vez. Belo, por sua vez, elogiou a ex-mulher, dizendo que ela estava maravilhosa.

A interação entre os dois ex-companheiros foi vista por muitos como amigável e descontraída. No entanto, a situação levantou questionamentos sobre o desconforto da atual namorada do cantor, Rayane Figliuzzi. Internautas comentaram que, no lugar dela, se sentiriam incomodadas com o nível de proximidade entre Belo e Gracyanne.

Rayane e Belo assumiram o namoro em dezembro do ano passado e, desde então, mantêm um relacionamento discreto. Com a repercussão do reencontro, os comentários na web não demoraram a surgir. “A namorada dele vai ficar com ciúmes, pois rola muita história entre eles ainda”, opinou uma usuária.

Outras pessoas criticaram a situação, considerando um desrespeito com a atual namorada. “Bizarro! Um desrespeito com a namorada. O povo tentando passar pano. Situação ridícula”, escreveu uma internauta. Enquanto isso, Belo e Gracyanne preferiram não se pronunciar sobre as reações do público.