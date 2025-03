BBB25: Eva aponta interesse e segundas intenções de Vitória Strada

A última noite no BBB25 foi marcada por muita conversa sobre estratégias e alianças. Em um papo na área externa, Eva e Renata discutiram o posicionamento de alguns brothers no jogo. Dani Hypólito e Vitória Strada foram citadas como jogadoras que adotam uma postura cautelosa na competição.

Eva comentou que Dani tem se esquivado da berlinda desde o início do programa. “Ela se esquiva, tá aqui há dois meses e quase não é votada. Ela fica falando que não vai mudar o jeito dela, que ela é calma, mas não é isso. Ninguém tá pedindo pra ela mudar isso (…).” A sister sugeriu que a ginasta adota uma estratégia de neutralidade para evitar conflitos.

Já sobre Vitória, Eva afirmou que a atriz está no grupo mais por conveniência do que por identificação real. “A Vitória tá naquele grupo pela amizade que criou com Diego, mas eu não vejo essa identificação toda com o pessoal, não. É só pra se defender, ela se toca, ela vê as coisas.” Para Eva, Vitória enxerga os movimentos do jogo e se adapta conforme necessário.

Renata ouviu atentamente e concordou com a análise da amiga. Para ela, algumas pessoas na casa preferem manter um jogo discreto, sem assumir riscos ou se expor demais. No entanto, esse tipo de estratégia pode acabar pesando mais para frente, caso o público queira ver posturas mais definidas.

Com o jogo avançando e os participantes cada vez mais estratégicos, as próximas votações prometem mexer ainda mais com a dinâmica da casa. O público, como sempre, será o responsável por decidir quem está jogando melhor.