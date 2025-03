Isabelle Nogueira engata novo romance com empresário

Pelo visto, a fila andou bem rápido para nossa cunhã! Segundo informações do Portal em Off, a ex-BBB Isabelle Nogueira está vivendo um novo romance com um empresário paulista. A relação começou há menos de 10 dias, mas já tem chamado atenção dos fãs da influenciadora.

As informações iniciais apontam que os dois ainda estariam se conhecendo melhor. Porém, o que impressiona é a rapidez com que Isabelle seguiu em frente, já que há pouco menos de dois meses ela ainda estava noiva do também ex-BBB Matteus Amaral. Inclusive foi um término que deu o que falar nas redes.

Apesar da felicidade evidente da cunhã-poranga do Boi Garantido, o casal tem mantido a relação longe dos holofotes. Segundo fontes, essa foi uma decisão estratégica de Isabelle e sua assessoria, que temem que a repercussão do novo romance possa interferir em seus projetos profissionais.

Fontes próximas à ex participante do BBB revelaram que ela estaria preocupada com a exposição da relação com seu novo partido, principalmente por conta do Festival da Cunhã, evento que está organizando para maio deste ano. A influenciadora teme que o namoro ofusque seu trabalho e desvie a atenção do público, atraindo críticas indesejadas.

Ainda assim, pessoas próximas ao casal garantem que a relação segue firme e Isabelle tem se mostrado bastante animada com o novo companheiro. Mesmo discreta, a ex-BBB parece estar vivendo uma nova fase e curtindo cada momento dessa novidade em sua vida.