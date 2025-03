Karoline Lima posta fotos antigas e desmente rumores de cirurgia plástica

A influenciadora Karoline Lima causou um alvoroço nas redes sociais na noite desta quarta-feira (26), ao compartilhar fotos antigas de sua adolescência. Nas imagens, ela fez questão de destacar que nunca realizou cirurgias plásticas ou procedimentos no rosto. "Amigas, inclusive essa aqui sou eu sem nenhum procedimento ou cirurgia. Não adianta falarem que virei outra pessoa com plásticas, porque eu nunca fiz nenhum no meu rosto", afirmou Karoline, desmentindo especulações sobre mudanças na sua aparência.

Nos posts seguintes, a influenciadora explicou que o único procedimento que realizou foi o preenchimento labial. "A diferença para hoje é só a boca", declarou ela, reforçando que, fora isso, seu visual continua praticamente o mesmo. Contudo, algumas seguidoras não acreditaram e fizeram críticas. "A distorção de imagem é tanta que ela jura que está a mesma coisa", comentou uma internauta. Outra seguidora também apontou: "Pode não ter feito plástica, mas tem sim procedimento no rosto".

Karoline, que é esposa do jogador Léo Pereira, também compartilhou sua opinião sobre o assunto. Ela revelou que, se for para notar uma mudança, só consegue perceber diferença na boca. "Eu em 2015 sem nenhum procedimento ou plástica (a diferença pra hoje é só a boca)", escreveu ela, destacando o preenchimento labial como o único ajuste estético que fez.

Além disso, a influenciadora mostrou que, no passado, seu cabelo era bem diferente, com cachos nas pontas e uma tonalidade dourada. "Meu cabelo era cacheado nas pontas, mas minha mãe cortou e nunca mais cacheou", contou Karoline, com um toque de nostalgia.

Para completar o álbum de recordações, Karoline compartilhou fotos de quando era criança e comparou sua aparência com a de sua filha, Cecília, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com o jogador Éder Militão. Os fãs ficaram impressionados com a semelhança entre as duas, que, segundo muitos, parecem ser “igualmente fofas”.