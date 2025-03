BBB25: Vinicius é acusado de chamar Vilma de "velha sonsa" e reage

Os gêmeos João Pedro e João Gabriel decidiram contar para Renata a conversa que tiveram com Vinícius. O assunto foi a polêmica frase “velha sonsa”, supostamente dita pelo brother sobre Vilma. Segundo os gêmeos, Vinícius negou ter usado esse termo e reforçou que jamais desrespeitaria uma senhora. A discussão sobre o caso continua dividindo opiniões na casa.

Curiosa, Renata questionou o que exatamente Vinícius havia dito sobre o assunto. João Pedro explicou que o brother afirmou ter plena convicção de que não usou a expressão polêmica. Segundo ele, Vinícius garantiu que sempre mede suas palavras para evitar julgamentos precipitados dentro do jogo. A fala do atleta pareceu uma tentativa de encerrar o caso.

Diante disso, Renata pediu que o grupo parasse de dar atenção ao assunto. Ela explicou que, como não viu nenhum vídeo confirmando a fala, prefere não alimentar essa discussão. A postura da sister indica que ela não quer conflitos desnecessários no jogo. Ainda assim, o tema segue gerando debates entre os participantes.

Vinícius reforçou sua defesa e explicou seu ponto de vista sobre a confusão com Vilma. Ele disse que jamais chamaria alguém dessa forma e que já teria sido julgado se realmente tivesse dito isso. Além disso, criticou a postura de Vilma, insinuando que ela está tentando criar um atrito entre eles. O brother deixou claro que não tem interesse em se aproximar dela.

A situação expõe a tensão entre Vinícius e Vilma e como pequenos comentários podem virar grandes polêmicas no BBB25. No confinamento, cada palavra pode ser usada contra os participantes, e a cautela é essencial. Com o jogo cada vez mais afunilado, resta saber se essa treta terá novos desdobramentos nos próximos dias.