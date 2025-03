Casamento de Justin e Hailey Bieber entra em crise após escândalo nas redes

Durante a madrugada, Haley Bieber surpreendeu ao seguir Justin Bieber no Instagram. No entanto, ela continua seguindo apenas um fã-clube do casal, o que levantou suspeitas. Pouco antes disso, Justin desativou sua conta na rede social. O sumiço repentino gerou especulações sobre uma possível crise no relacionamento.

O cantor já havia compartilhado uma série de Stories em que parecia visivelmente alterado. Logo depois, decidiu sair temporariamente do Instagram, retornando pouco depois. O comportamento chamou atenção dos fãs, que começaram a questionar o que estaria acontecendo. A situação acendeu rumores sobre problemas pessoais e conjugais.

Nas redes sociais, muitos internautas comentaram sobre a situação do casal. “Ela com filho pequeno e ter que aguentar o cara usando drogas novamente é complicado”, opinou uma fã. O comentário sugere que Haley estaria lidando com desafios além da maternidade. A preocupação dos seguidores com o estado de Justin também ficou evidente.

Outro usuário levantou a hipótese de que os dois já estariam separados. “Algo me diz que já não estão juntos há um tempo”, escreveu. A teoria de um rompimento ganha força, especialmente após Haley evitar interações públicas com o marido. O distanciamento nas redes sociais tem sido notado por muitos seguidores.

Apesar das especulações, nem Haley nem Justin se pronunciaram sobre o assunto. O casal segue dando sinais confusos, alimentando ainda mais as teorias na internet. Enquanto isso, fãs aguardam qualquer movimentação que possa indicar o que realmente está acontecendo entre os dois.