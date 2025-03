BBB25: Maike chama Vilma de soberba após indicação de Vinícius

Maike demonstrou preocupação com a forma como Vilma expressou seu desejo de enfrentar Vinícius no paredão. Para ele, a maneira como ela falou pode soar como soberba para o público. O brother avaliou que esse tipo de posicionamento pode ser mal interpretado fora da casa. A conversa gerou diferentes opiniões entre os participantes.

“Achei um pouco arriscado a Dona Vilma ter ficado falando ‘eu quero o Vinícius’”, disse Maike durante o bate-papo. João concordou e lembrou que, quando Diogo ainda estava no jogo, ele costumava conter certas falas da sister. Agora, sem o aliado por perto, Vilma tem se expressado de forma mais direta e sem filtros.

Renata, no entanto, minimizou as preocupações de Maike e defendeu Vilma. Para ela, a decisão da sister foi legítima, assim como a de Delma em outra ocasião. “Se ela quis ir, a Delma também não quis?! É o desejo dela. Ela tinha direito a um Contragolpe”, argumentou. A sister demonstrou não ver problema na atitude de Vilma.

Maike insistiu que não era sobre o ato em si, mas sobre a forma como foi dito. Ele acredita que a forma de se expressar pode influenciar a percepção do público e gerar críticas. Para ele, Vilma deveria ter sido mais cuidadosa ao declarar sua intenção de enfrentar Vinícius na berlinda.

Renata rebateu dizendo que Vilma apenas falou dentro do grupo e não confrontou ninguém. Segundo ela, a sister exerceu seu direito ao Contragolpe e escolheu conforme sua estratégia. Com opiniões divididas, a discussão mostrou como cada jogador interpreta o jogo de maneira diferente no BBB25.