BBB25: Diego relata decepção com Maike e faz desabafo

Diego confessou estar decepcionado com Maike e desabafou sobre a relação conturbada entre eles. Segundo o ginasta, Maike e Gabriel sempre tiveram problemas com ele desde o início do jogo. A falta de sintonia entre os brothers tem sido evidente, e Diego parece cada vez mais frustrado com a situação. A convivência segue tensa dentro da casa.

Durante um momento de reflexão, Diego comentou sobre sua dificuldade em lidar com Maike. Ele afirmou que preferiria discutir outros assuntos para evitar um embate repetitivo. No entanto, segundo ele, Maike insiste em trazer questões passadas à tona. O atleta disse não entender por que Maike é gentil com todos, mas mantém um problema apenas com ele.

O desabafo de Diego revela seu incômodo com a postura do rival no jogo. Ele acredita que Maike distorce os fatos e o faz parecer alguém que revive brigas antigas. Para Diego, a insistência de Maike em manter essa rivalidade faz parecer que ele está preso ao passado. A falta de respostas concretas sobre o motivo do desentendimento o deixa ainda mais irritado.

Enquanto isso, no Apê do Líder, Maike também não poupou críticas ao ginasta. Ele afirmou que Diego sempre repete as mesmas falas e não traz nada de novo para as discussões. Além disso, Maike o comparou a um “papagaio de pirata” de Vinícius, insinuando que ele apenas replica as falas do brother nos momentos de confronto.

O clima entre os dois continua pesado, e o desentendimento parece longe do fim. No BBB25, qualquer pequena rixa pode crescer e mudar os rumos do jogo. Com o avançar da competição, a rivalidade entre Diego e Maike pode se tornar ainda mais intensa. Resta saber se haverá uma reconciliação ou se os embates continuarão até a eliminação de um deles.