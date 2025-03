Anitta é surpreendida com novas declarações de Ian Bortolanza: 'Meu amor'

Será que o amor vai perdurar dessa vez? Se depender de Ian Bortolanza, o relacionamento com Anitta vai longe. Os pombinhos estão curtindo a semana do aniversário da Poderosa no maior clima de romance. Juntos desde o Carnaval, o empresário já foi até apresentado à família da estrela.

Nas redes sociais, Ian resolveu expressar todo seu carinho e admiração pela amada durante a celebração do seu aniversário. “Feliz aniversário, meu amor, te amo”, escreveu. Além do flagra na Sapucaí, o bonitão foi visto no trio elétrico da artista.

Dentre as inúmeras viagens que realizou em três meses de relacionamento, a dona do hit "Envolver" escolheu Fernando de Noronha para curtir um passeio a dois. Nas imagens registradas da web, a cantora surgiu admirando os golfinhos ao lado do empresário durante um passeio de barco na região.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o novo affair. "Ela pode amar quantos ela quiser, ela é Anitta, meu amor", "Ela está certa. Se eu tivesse a idade dela, também iria pegar geral. Agora não estou pegando nem resfriado, graças a Deus", "Esse ano ela já assumiu 3 homens diferentes. É muito amor para dar".

Vale ressaltar que Anitta viveu um relacionamento de cerca de cinco meses com o jogador Vinícius Souza. A famosa não revelou o motivo do término. Nas redes sociais, ambos deixaram de se seguir. Além disso, a cantora apagou os registros na companhia do atleta.