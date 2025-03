BBB25: Renata alerta dona Vilma diante de Paredão com Vinícius: 'É melhor'

A "Vitrine do Seu Fifi" criou uma bola de neve na cabeça de Renata após a eliminação da amiga, Eva. No último domingo (30), a casa se despediu de mais um participante. A bailarina deixou o jogo com mais de 50% da preferência do público.

A despedida de Eva gerou burburinhos entre os participantes e colocou em dúvida o que realmente seria verdadeiro ou não diante das informações que Renata recebeu fora da casa mais vigiada do Brasil. Em conversa com dona Vilma, a sister fez um alerta.

“Esse negócio, quando eu cheguei lá, várias pessoas falaram isso. ‘Ah ela tem ciúmes de ti com Diogo’. Ficaram falando isso, várias vezes. Aí quando chegou sua família, Douglas e Carlinhos, aí eles foram e falaram ‘cuidado com Aline, não é confiável’", iniciou a bailarina.

"Diogo estava chateado, e eles me mostraram Diogo chateado no bate-papo com o eliminado. Isso eu vi no vídeo. (...) Aí, agora faz sentido! Mas o negócio do [velha sonsa]... como eu não vi vídeo, mesmo que a pessoa que falou seja uma pessoa que não me daria uma informação, mas é melhor... Vamos trabalhar com o que a gente tem”, alertou dona Vilma que, recentemente, trouxe à tona o assunto.

Vale ressaltar que a mãe de Diogo Almeida enfrenta Diogo Hypolito e Vinícius. De acordo com as parciais, Vilma estaria liderando o ranking para deixar o programa. Ela foi a mais votada pela casa no 12º Paredão.