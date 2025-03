Virginia Fonseca e Priscila Evellyn protagonizam climão no SBT: 'Passado'

Torta de climão? Temos! Virginia Fonseca está sendo duramente criticada pela web após um episódio envolvendo os convidados do seu programa, especialmente Priscila Evellyn. Enquanto batiam um papo, a apresentadora teve o seu passado relembrado pela influencer.

O comentário, no entanto, não agradou a esposa de Zé Felipe que rebateu Priscila. Para quem não acompanhou, Virginia foi desafiada a dar uma "sarrada" no ar. A loira, entretanto, demonstrou espanto com o passinho de funk.

Priscila imediatamente comentou sobre os vídeos que a influenciadora gravava no início da carreira. "Agora eu tive um flashback, porque você postava vídeos no YouTube dançando funk horrores e [agora] ela fez algo como se fosse uma surpresa para ela", comentou.

Na ocasião, a apresentadora fez questão de se explicar. "Pri, deixa eu te explicar, existe uma Virginia antes do Zé, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, sabe? E existe uma Virginia depois. Não que eu não dance funk hoje, sabe, Pri? Mas esses vídeos a gente deixa lá trás”, comentou.

A moça, entretanto, insistiu no assunto e deu um fecho da milionária: "Não, mas foi com esses vídeos que você está aqui agora”, respondeu Priscila. “Sim, graças a Deus. Tenho muito orgulho desses vídeos, mas não são coisas que a gente precisa toda hora bater na tecla”, concluiu Virginia.