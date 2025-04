Emicida X Fióti: motivo de rompimento entre artistas vem à tona

Treta de família! Emicida trouxe à tona o motivo pelo qual rompeu o vínculo com o irmão, Evandro Fióti. Segundo o rapper, o empresário e cofundador da "Laboratório Fantasma", teria desviado mais de R$ 6 milhões da empresa.

A briga judicial ganhou novos desdobramentos nesta semana. Segundo Emicida, o rombo cometido pelo ex-sócio teria acontecido entre junho de 2024 e fevereiro de 2025 na empresa em que ambos administraram por cerca de 16 anos.

De acordo com o apresentador Léo Dias, Fióti chegou a abrir um processo contra o irmão após a procuração que permitia o seu acesso às contas bancárias da empresa ser revogada. Na ocasião, o rapper teria levantado suspeitas após uma transferência do ex-sócio no valor de R$ 2 milhões, no início deste ano.

Após uma análise mais detalhada dos extratos bancários, foram constatadas outras movimentações com transferências que chegaram a aproximadamente R$ 4 milhões sem que houvesse justificativas. Os valores teriam sido retirados da empresa direto para a conta de Fióti.

Segundo a defesa de Fióti, os valores transferidos para a conta bancária do empresário teriam sido referentes a um acordo entre os irmãos, que foram distribuídos de forma igualitária entre eles. Além disso, segundo eles, Emicida também teria realizado transferências para uma conta pessoal.