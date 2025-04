Influenciadora Luciane Vaz surpreende ao surgir com joia em sandálias

A influenciadora digital Luciane Vaz está de volta ao Brasil para um ensaio fotográfico muito aguardado. Natural de Mato Grosso e atualmente residindo na Flórida, Luciane traz consigo uma visão única e sofisticada, que promete encantar o público. A influencer surpreendeu os fãs após surgir usando uma joia em sua sandália, que conta com detalhes requintados, como metais banhados a ouro e cristais austríacos, somando um toque de glamour às peças.

Luciane esteve no Rio de Janeiro para a campanha de sua nova coleção de chinelos, Blizz, que destaca a elegância e a versatilidade. "Quero que nossos chinelos se tornem um item indispensável no guarda-roupa, perfeitos para um passeio de yacht, pool party ou um jantar casual", afirma a beldade.

Sandália usada por influencer (foto: Divulgação)

O ensaio promete ser um verdadeiro deleite visual, com imagens que refletem a beleza natural do Brasil, combinando cenários vibrantes e a proposta inovadora de Luciane. Luciane Vaz não é apenas uma influenciadora: ela busca inspirar seus seguidores a adotar um estilo de vida que incorpora sofisticação e praticidade. Com um olhar atento às tendências e um comprometimento com a qualidade, ela está pronta para deixar sua marca no cenário da moda brasileira.