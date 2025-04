Luana Piovani tenta flertar com rapaz, sem saber que ele é gay

Não está fácil para ninguém. Na última sexta-feira (28), Luana Piovani divertiu seus seguidores ao relatar uma situação inesperada em seus Stories no Instagram. Durante um voo saindo de São Paulo, a atriz se encantou por um passageiro e resolveu agir. Com a ajuda de uma comissária, enviou um bilhete para o rapaz, mas o desfecho acabou sendo surpreendente.

Animada com a cena, Luana brincou: “Estou ali na ponte aérea, voltando do Rio, quando vejo sair do avião… um avião!” Impressionada com a beleza do homem, ela pediu à aeromoça que entregasse discretamente seu recado. No entanto, a resposta foi um choque: “É para você ou para o seu amigo?” Ao perceber a situação, a atriz só conseguiu exclamar, rindo: “Mentira!”

Mesmo sem o romance que imaginava, a história terminou de forma divertida. O rapaz, muito simpático, fez questão de agradecer o gesto e entrou na brincadeira. Em tom descontraído, perguntou se podia retribuir o elogio. “Acabamos virando amigos e, quando ele for a Portugal, vamos tomar uns copos”, contou Luana.

O episódio rapidamente repercutiu, com fãs comentando a atitude espontânea da atriz. Conhecida por seu jeito autêntico, Luana mostrou que não tem medo de arriscar e que encara qualquer situação com leveza. O público adorou a anedota e lotou as redes sociais com mensagens engraçadas.

Mesmo levando um “fora”, a atriz não perdeu o bom humor e provou que sempre dá para tirar algo positivo das situações inesperadas. Se o flerte não deu certo, pelo menos rendeu uma boa história e uma nova amizade. No fim das contas, o que importa é se divertir — e isso Luana sabe fazer como ninguém!