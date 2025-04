BBB25! Vilma chama Vinícius de metido: "ranço"

Dona Vilma na Central do Líder - (crédito: Reprodução: Globo)

Após o Sincerão de ontem no BBB25, Vilma e Renata trocaram impressões sobre Vinícius no quarto. Durante a conversa, Vilma não escondeu sua irritação com o brother. O clima entre os dois já estava tenso, e a sister fez questão de expressar seu descontentamento.

Sem rodeios, Vilma disparou: “Esse cara é muito metido, cara!” Renata, por sua vez, entrou na brincadeira e relembrou uma frase popular sobre ranço. “Vinícius respira do lado dela e ela ‘tá se achando’”, comentou, arrancando risadas no quarto. A implicância entre os dois parece não ter fim.

A rivalidade entre Vilma e Vinícius cresceu ao longo do jogo, com desentendimentos frequentes. Mesmo sem grandes embates diretos, os comentários alfinetados mostram que a convivência entre eles não é das melhores. O paredão pode definir o destino dessa rixa.

Vale lembrar que Vilma e Vinícius estão na berlinda, o que torna essa troca de farpas ainda mais interessante. O público já tem suas preferências, e qualquer atitude pode influenciar os votos. A tensão aumenta enquanto os brothers aguardam o resultado.

A eliminação acontece hoje, ao vivo, com Tadeu Schmidt anunciando o novo eliminado do BBB25. Resta saber se esse será o último embate entre Vilma e Vinícius ou se a rivalidade continuará caso um deles permaneça na casa.