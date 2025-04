Carol Peixinho revela detalhes inéditos da primeira gravidez com Thiaguinho

Bebê a bordo! Carol Peixinho e Thiaguinho são só sorrisos. Desde o momento em compartilharam a novidade da espera do primeiro filho, a ex-BBB tem mostrado como é a rotina da mamãe de primeira viagem. Nesta terça-feira (1º), a influenciadora compartilhou o dia de ultrassom do bebê.

"Gente, dia de ultrassom é a coisa mais especial do mundo né. Hoje a gente teve ultrassom! Neném crescendo, neném saudável, neném ganhando peso. Cara eu fico, não tem explicações. Hoje conseguimos tirar uma foto de frente. Thiago: 'É a minha cara'", disse ela aos risos.

Além das redes sociais, Carol concedeu uma entrevista para o Gshow, e falou mais detalhes do início da gravidez. "Zero enjoo, zero cólica, uma gravidez super tranquila, disposta. Sem desejos ainda, por enquanto, está tudo sob controle", revelou.

Ela também detalhou como foi a reação dos familiares. "Foi aquela novidade gostosa, que todo mundo está na expectativa e foi só felicidade. Fiz o test drive com as minhas afilhadas. Após o nascimento delas, tive mais certeza ainda, o quanto isso aflorou em mim."

Por fim, a mulher de Thiaguinho afirmou que está tudo bem com a gestação e que está muito feliz com o momento que está vivendo ao lado do cantor. "A gravidez está maravilhosa, super saudável! Estou com três meses e muito feliz! É um momento único, muito mágico".