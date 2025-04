BBB25: Vitória Strada simula briga com gêmeo e casa reage: 'Não é ator'

Dia 1º de Abril, nada melhor que uma pegadinha envolvendo uma mentira. Foi o que Vitória Strada tentou fazer com os confinados da casa. A companhia, no entanto, "estragou" a brincadeira. João Gabriel bem que tentou simular uma discussão com a adversária, mas acabou desistindo no meio do caminho.

"Não fala comigo. Não adianta! Já te falei vinte vezes a mesma coisa", esbravejou Vitória enquanto caminhava em direção ao banheiro. Vinícius, por sua vez, perguntou o que o gêmeo teria dito. A sister, no entanto, saiu correndo para rebater João Gabriel.

Em seguida, toda a casa acompanhou a atriz. João Gabriel, por sua vez, desistiu do plano e acabou entregando a farsa. Vitória lamentou o fim da "discórdia". Dona Delma disparou: "Isso não é ator não. Não dá certo não. Todo mundo estranhando", disse.

Vale ressaltar que, recentemente, a atriz protagonizou uma treta daquelas com o irmão do rapaz, João Pedro. Após ser colocada no castigo do monstro, João Pedro relembrou o momento em que foi barrado da festa da famosa. Vitória não gostou e rebateu as falas do gêmeo.

”Ontem falou mal de mim (...) Eu gosto de falar na cara! Fica lá dentro do quarto que nem uma leoa", comentou João Pedro. "Sim, posso falar na frente de vocês. Posso falar então. Você falou dentro do quarto de mim também, porque eu escutei!”, replicou a artista.