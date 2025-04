Giovanna Ewbank tem casa invadida e relata sufoco: "desesperador"

Parece cena de filme, mas foi real. Giovanna Ewbank revelou nesta segunda-feira (07) que uma mulher estranha invadiu sua casa na semana passada. Segundo a atriz, ela acordou e se deparou com a mulher sentada no sofá da sala, onde também estavam seus filhos, Titi e Bless. Ainda confusa, Giovanna questionou a invasora, que respondeu de forma desconexa. Assustada, a apresentadora pediu que ela saísse imediatamente do local.

No vídeo publicado nas redes sociais, Giovanna explicou como a mulher conseguiu acesso à residência. “A portaria ligou e minha funcionária atendeu. Disseram que era a Aline, e ela achou que fosse a Aline que trabalha conosco. Acabou destrancando a porta”, contou. “Depois falei: ‘Gente, precisa confirmar nome completo. Não pode simplesmente abrir a porta’”, completou a atriz, visivelmente preocupada.

Ainda abalada, Giovanna disse que correu para chamar o marido, Bruno Gagliasso, que foi atrás da mulher enquanto ela ainda falava coisas sem sentido. “Bruno voltou e disse: ‘Amor, acho que ela tem esquizofrenia’. Alertei a portaria para, da próxima vez, confirmar nome e sobrenome. Foi um grande susto”, desabafou a artista.

A apresentadora afirmou que nunca tinha vivido algo parecido. “Imagina acordar e ver uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa, com seus filhos ali. Eu fiquei tremendo, foi desesperador. Ainda estou em choque com tudo isso”, disse ela, emocionada no vídeo publicado.

O relato de Giovanna gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas expressando solidariedade. O episódio reacendeu debates sobre segurança em condomínios e reforçou a importância de protocolos mais rigorosos na entrada de visitantes.