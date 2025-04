BBB25: Parcial pós sincerão aponta eliminação chocante

Hoje é dia de eliminação no BBB25 e a ansiedade toma conta das redes sociais. Após o sincerão da última noite, o clima esquentou na casa e a disputa pela permanência ficou ainda mais intensa. Os brothers demonstraram nervosismo e as torcidas se mobilizaram com força total.

De acordo com a parcial mais atualizada, João Gabriel deve ser o eliminado da semana, com 54,6% dos votos. A rejeição aumentou após os desentendimentos recentes e sua postura no jogo. Ele enfrenta o paredão ao lado de Diego Hypólito e Vitória Strada.

Diego aparece logo atrás, com 42,5% dos votos, mostrando que a disputa está apertada. Já Vitória Strada permanece como a menos votada, com apenas 2,9%. A atriz parece ter conquistado o carinho do público nesta reta final.

É importante lembrar que as parciais não definem o resultado oficial. Para que o voto seja válido, é necessário acessar o site do Gshow e participar da votação por lá. Enquetes em redes sociais e sites de notícia servem apenas como termômetro.

A grande final está se aproximando e os fãs já começam a especular quem será o vencedor do BBB25. Com emoções à flor da pele, cada eliminação agora pesa ainda mais na trajetória dos participantes. Hoje, mais um deixará a disputa pelo prêmio milionário.