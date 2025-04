BBB25: Diego Hypólito se declara para Vitória Strada

Com o clima de despedida pairando sobre a casa, as emoções estão à flor da pele entre os brothers. Durante uma conversa íntima, Diego revelou seus sentimentos profundos à sua querida colega de confinamento.

“Você foi a segunda pessoa que eu falei que amo aqui”, disse Diego, com os olhos marejados. Vitória, visivelmente tocada, respondeu com carinho: “Eu só falo pra você!” O momento sensibilizou quem acompanhava pela transmissão ao vivo.

Diego continuou sua declaração: “Eu amo o Gui, eu amo a Del, eu tenho um sentimento de amor pelo Vini… Mas é muito diferente o que eu sinto por você e pelo Guilherme!” A fala gerou repercussão entre os fãs do programa nas redes sociais.

A troca sincera entre os dois participantes revelou a força dos laços criados dentro da casa. Mesmo em um jogo competitivo, o afeto e a amizade verdadeira continuam sendo destaque entre os confinados dentro da casa.

Com a grande final cada vez mais próxima, momentos como esse mostram que o BBB25 vai muito além de estratégias. As conexões formadas no reality deixam marcas duradouras e emocionam o público até o último dia.