BBB25: Renata desabafa sobre Delma e cai no choro

O clima pesou na casa do BBB25! Após mais uma dinâmica tensa, Renata não segurou as lágrimas e desabafou na cozinha sobre sua relação com Delma. Emocionada, ela questionou: “O quê que eu fiz para a Delma? Nada. Pra Delma, o que foi que eu fiz pra ela?”.

A sister continuou, lembrando do embate entre Delma e Eva, dizendo que nunca se envolveu e mesmo assim virou alvo: “Eu nunca fiz nada pra ela. Ela fala as coisas e tal, teve todo aquele conflito com a Eva e a Eva sai”. O desabafo chamou a atenção dos brothers que estavam por perto.

Maike tentou consolar a amiga e refletiu: “A pessoa não vai gostar de você porque ela não vai gostar. A pessoa não vai deixar de votar em você por falta de argumento”. Em seguida, Renata lamentou: “Só queria saber o que eu fiz”.

Maike respondeu com firmeza: “Nada. Inclusive, não fazer nada aqui dentro é motivo”. A fala deu a entender que no BBB, até a neutralidade pode ser usada contra alguém. A insegurança de Renata ficou visível e emocionou os internautas.

Por fim, a bailarina confessou que sente que não se defendeu bem durante o Ao Vivo. Segundo ela, é um alvo fácil não por atitudes, mas por ser alguém de quem todos têm algo a dizer — mesmo sem grandes motivos.